Türk Tabipleri Birliği: Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir

TTB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında yaşanan artışa ilişkin açıklamada bulunarak Sağlık Bakanlığı'na yükendi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda TTB, "Toplumsal düzeyde bulaşıcılık önlenemedi. Bilimin ışığında akılcı bir pandemiyle mücadele olmadı. Algılar üzerinden giden bir savrulmanın ortasındayız. Pandemi hızla yayılırken, toplum her gün artan bedeller ödüyor. Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir" ifadelerine yer verdi.

Toplumsal düzeyde bulaşıcılık önlenemedi. Bilimin ışığında akılcı bir pandemiyle mücadele olmadı. Algılar üzerinden giden bir savrulmanın ortasındayız. Pandemi hızla yayılırken, toplum her gün artan bedeller ödüyor.



Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir! pic.twitter.com/2lP9vMblr0 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 7, 2021

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre dün 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.