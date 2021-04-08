Sputnik V: EMA’nın, aşı denemelerimizin etik standartlarını inceleyeceği haberi yalan

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi’nin açıklamasında, “FT’nin bugün yayınladığı, Sputnik V’nin klinik testlerine yönelik özel soruşturmayla ilgili haber yanlış. Sputnik V ekibi, EMA’nın olağan onay sürecinden geçiyor. Bu süreç kapsamında, İyi Klinik Uygulama (GCP) tüm aşılar için bir standart” ifadesine yer verildi.

Follow the official information from Sputnik V team, RDIF and EMA in order not to disseminate fake news as FT did. FT has been consistently biased against Sputnik V from day one and will hopefully become more accurate and balanced in the interest of saving lives. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 7, 2021

EMA’nın, tescil dosyasının tutarlı bir incelemesini (rolling review) yapmak için özel olarak davet ettiği ve bunun için gereken tüm bilgilerin sunulduğu kaydedilen açıklamada, “Sputnik V’nin GCP’ye uygun olduğu 59 ülke tarafından doğrulandı ve EMA’nın da bunu yapmasını bekliyoruz. Fake News, anonim kaynaklara dayanarak EMA onay prosedürünün tarafsızlığını etkilemeye çalışıyor. Yanıltıcı bilgilerden kaçınmak için tüm medya kuruluşlarından EMA ve Sputnik V’nin resmi açıklamalarından yararlanmasını talep ediyoruz” dendi.