Vali Çiftçi: Çorum'da koronavirüs vakaları 11.5 kat arttı

Türkiye genelinde 2 Mart'ta geçilen 'kontrollü normalleşme' sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yüksek artış görülen illerden biri de Çorum oldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kaymakam ve belediye başkanına Kovid-19 salgınıyla mücadelede belirlenen tedbirlerin hassasiyetle uygulamaları uyarısında bulundu.

Çiftçi, "Mart ayının başı itibarıyla Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 100 binde 28 olan vaka sayısı, günümüz itibarıyla 100 binde 302'ye ilerlemiştir. Oranlama yapıldığında Mart başından bugüne kadar vaka sayılarının 11.5 kat arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece ilimizde değil, bölgemizde değil, tüm Türkiye çapında artış söz konusu. Dolayısıyla bu konuya tekrar dikkati çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuya gereken hassasiyetin göstermelerini isteyen Çiftçi, denetimlere ara verilmeden devam edilmesi, karantina ve izolasyon tedbirlerine özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.