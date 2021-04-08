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    genç - maske - koronavirüs

    Tekirdağ'da artan vakaların yüzde 30'unu gençler oluşturuyor

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs vaka artışı yüzde 49 olan Tekirdağ'da artan vakaların yüzde 30'unu gençlerin oluşturduğu ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Vakaların irdelenmesini yaptığımızda gençlerimizde oran biraz daha yükselmekte" dedi.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, vaka sayısı her 100 bin kişide 273.06'dan 409.13'e yükselen Tekirdağ'da, artış oranı yüzde 49 oldu.

    Artan vaka sayılarının yüzde 30'unu gençlerin oluşturduğu kentte tedbirler üst seviyeye çıkarılırken, vatandaşlar alınan önlemlere uymaları yönünde sık sık uyarılıyor.

    'Gençlerimiz dikkat etmeli'

    Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kent genelinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte özellikle gençlerin çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi:

    • "Hareketli bölgelerimizde doğal olarak artışlar biraz daha kendini göstermekte. Daha kırsal alanlarımızda, insanların bir araya fazla gelmedikleri mekanlara dayalı olarak daha az vakalara rastlamaktayız. Hemen hemen eşit bir şekilde toplumumuzun bütün kesimlerinde bunu görmekteyiz. Ama gençlerimizde oran biraz daha artmakta. Bu bağlamda şunu söylemek isterim; yaşlılarımız üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar, sağ olsunlar var olsunlar. Şimdi gençlerimizin dikkat gösterme zamanı. Çünkü vakaların irdelenmesini yaptığımızda gençlerimizde oran biraz daha yükselmekte. Hastanelere müracaatta da yoğun bakımlara yatışlarda da erişkin yaşlarımızda bir artış görüyoruz.
    • Yaşlılarımız tekrar söylediğim gibi o zor zamanlarda sabrettiler, gayret ettiler ve buna dayalı olarak aşılarımızın da uygulanmaya başlanması sonrasında, artan aşı oranlarımızın izlenmesi sonrasında yaşlılarımızdan hastaneye yatış oranları azaldı. Daha genç ve erişkin nüfusumuzda bunu görüyoruz. Biz şunu söylemek isteriz; sayılarımızın artması bir çıktıdır, bir sonuçtur, bu bizi panikletmemeli. Biz esas olarak girdilerle meşgul olmalıyız. Yani temizlik, mesafe, maske diye hep altını çizdiğimiz bu üçlü bizim kurtuluşumuzu taşıyan hususlardır."

    '10 dakikadan fazla kesinlikle bir araya gelinmemesi lazım'

    Gençlere seslenen Kalkan, "Özellikle gençlere seslenmek istiyorum; kafelerde, restoranlarda ve benzeri yerlerde bir araya gelişlerde, 10 dakikadan fazla kesinlikle bir araya gelinmemesi lazım. Bu işin anahtarı burada saklı. Uzun süre bir araya gelişler toplu alanlarda, kapalı mekanlarda uzun süre bir arada oturmalar vaka sayılarını hızlandırmakta, tırmandırmakta. Bunu azaltırsak, buna paralel olarak göreceğiz ki hızla sayılarımız düşecek. Çünkü Sağlık Bakanlığımızın büyük gayretleriyle aşılamada yeniden bir ivme yakaladık. Bu ivmemizden beklediğimiz iyileşmeyi, kurallara riayet ederek de tamamladığımız zaman inşallah bu koronayı da hep birlikte yeneceğiz" dedi.

    ''Evde kal Türkiye' sloganını şimdi tekrar etmek zorundayız'

    Vaka sayılarındaki artışın en büyük etkisinin toplu olarak mekanlarda oturulmasından kaynaklandığını ifade eden Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

    • "Bu artışın nedeni hareketin arttırılması, uzun aralıklarla bir arada toplu mekanlarda oturulması, dikkatin gözden kaçırılması, rehavete sürüklenilmesi diye özetleyebilirim. Gerçektende biz toplu bir araya gelmelerimizi kesersek, 10 dakikadan fazla mecbur kaldığımız durumlarda, gönül ister ki hiç dışarıya çıkmayalım, kendi kontrolümüzü kendimiz uygulayalım ve bunu hep birlikte aşalım. Özetlemek gerekirse gerçekten de uzun süreli bir araya gelişler, toplu mekanları fazla kullanma bunların başında sayılabilir. Hızı kesersek, hareketi kesersek yani en başından beri söylediğimiz 'evde kal Türkiye' sloganını belki şimdi tekrar etmek zorundayız.
    • Çok belirgin bir artışı hep birlikte gözlüyoruz. Neden meydana geldiğini görüyoruz. Çok az bir süremiz kaldı, inşallah bunu yeneceğiz. Ama 'benim üzerime ne düşüyor' sorusunu dürüstçe cevaplandırarak, mümkün olabilecek en az hareketle yetinmeliyiz. Hangisinin etkili olduğundan daha çok etkili olan şeyi ben söylemek isterim. O da bizim maske, mesafe ve hijyen diye özetlediğimiz üçlüye dikkattir. Hangi varyant olursa olsun sonuçta bu virüsle mücadele etmekteyiz." 

     

    Etiketler:
    Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ, Genç, vaka, Koronavirüs
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