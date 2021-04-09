Anket: Almanların yüzde 50'sinden fazlası Rus Sputnik V ile aşılanmaya hazır

YouGov isimli uluslararası anket ajansının yaptığı araştırma, Almanya'da yaşayanların yarısından fazlasının Rus Sputnik V koronavirüs aşısı ile aşılanmaya hazır olduklarını ortaya koydu.

Alman Handelsblatt gazetesinin YouGov anket ajansının verilerine dayanarak aktardığına göre, ankete katılanların yüzde 55’i Avrupa Birliği’nde (AB) onaylanması halinde Rus Sputnik V aşısıyla aşılanmaya hazır olduklarını ifade etti. Katılımcıların yüzde 19’u Rus aşısıyla aşılanmak istemediği, yüzde 14’ü kararsız olduğu, yüzde 12’si ise genel olarak aşı olmak istemediği yönünde görüş belirtti.

Mart ayı başlarında Forsa anket ajansının RTL medya grubu için yaptığı anket, katılımcıların yüzde 57’sinin Sputnik V aşısı ile aşılanmak istediğini ortaya koymuştu. Bu oran şubat ayında yüzde 45 civarındaydı.

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Rusya ile olası bir koronavirüs aşısı tedariki konusunda ‘niyet anlaşması’ imzaladıklarını, AB’nin ilaç otoritesi EMA tarafından onaylanması halinde Rusya’dan 2.5 milyon doz aşı satın almak istediklerini belirtmişti. Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, bir yıl içinde R-Pharm Germany fabrikasında aşının üretimine başlayabileceklerini ifade etmişti.

Bunu takiben, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern ve Brandenburg eyaletleri, aşı tedariki ve üretimi konusunda Moskova ile müzakerelere başlamaya hazır olduklarını duyurmuştu, Rhineland-Palatinate eyaleti ise bunun federal hükümet tarafından yapılması gerektiğini, ancak Sputnik V aşısının EMA tarafından onaylanmasından memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.