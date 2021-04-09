Alman makamları, Bavyera'nın Sputnik V tedarik planını onayladı

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıları inceleme ve onaylamaktan sorumlu Robert Koch Enstitüsü Aşı Komisyonu'nun başkanı Thomas Mertens, Bavyera eyaletinin Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V alımı için ön anlaşma imzalamasını onayladı.

ZDF televizyonuna konuşan Mertens, Bavyera Sağlık Bakanlığı'nın Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile bir 'niyet anlaşması' imzaladığını basından öğrendiğini belirterek, "Kendilerine aşı tedarik etmek için girişimlerde bulunmalarının temelde olumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mertens, bu ön siparişin Bavyera tarafından tek taraflı bir olarak gerçekleştirildiğini ikna edici bulmadığını belirtse de sorunun çözümü için herhangi bir alternatif önermedi ve Alman hükümetinin Rus tarafıyla konuya ilişkin görüşmelere başlaması gerektiği yönünde de bir değerlendirmede bulunmadı.

Daha önce Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Rusya ile olası bir aşı tedariki konusunda 'niyet anlaşması' imzaladıklarını, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması halinde Rusya'dan 2.5 milyon doz aşı satın almak istediklerini belirtmişti.

EMA, Sputnik V aşısını henüz onaylamış değil. Kurum, 4 Mart'ta Sputnik V için 'rolling review' diye tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklasa da süreci henüz tamamlamadı.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden olan The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

Aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.