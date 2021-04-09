RDIF: Slovakya'da Sputnik V aşısını test eden laboratuvar, AB'nin resmi laboratuvar zinciri içinde yer almıyor

Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Maalesef mevcut sözleşmeyi ihlal eden Devlet İlaç Kontrolü Enstitüsü, AB'nin yetkili laboratuvarları erişilebiliyor olmasına rağmen Sputnik V aşısına yönelik testleri, yetkili olmayan bir laboratuvarda gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Unfortunately, in violation of existing contract and in an act of sabotage the State Institute of Drug Control ensured that Sputnik V tested in a laboratory which is not part of the EU’s Official Medicines Control Laboratory network even though OMCL laboratories were available. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

RDIF, Slovakya hükümetine başvurarak aşıyı test için AB'nin yetkili laboratuvarına gönderme talebinde bulundu ve 6 Nisan 2021 tarihinde, sayısız sözleşme ihlalleri nedeniyle aşının ihtiyaç duyulan başka bir ülkeye gönderilmesi amacıyla iade edilmesi talebini içeren bir mektup gönderdi.

Açıklamada, "Sputnik V aşısının tüm partileri aynı kalitede ve Gamaleya Merkezi'nde sıkı bir kalite kontrolünden geçiyor. Sputnik V aşısının kalitesi 59 ülkenin düzenleyicileri tarafından doğrulandı" denildi.

Daha önce Slovakya'da ilaç düzenleyicisi rolünü oynayan Devlet İlaç Kontrolü Ensitüsü'nün sekreteri Magdalena Jurkemikova, 1 Mart'ta ülkeye gelen ilk Sputnik V aşı partisinin, The Lancet tıp dergisinde yayınlanan özelliklere uymadığını duyurmuştu.