KESK'ten 'sosyal destekli 4 haftalık tam kapanma' talebi

KESK, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamu iş yerlerinde çalışanların çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, bir an önce alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Açkılamada, "Sosyal destekli 4 haftalık tam kapanma, kademeli açılma ve tam bir izolasyon hayata geçirilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 'Daha fazla ölmek istemiyoruz' başlıklı bir açıklama yayımladı.

Daha fazla sosyal destek verilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrı yapılan açıklamada, salgının kontrolden çıktığı ve günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yüz binlere ulaştığının tahmin edildiği vurgulandı.

Covid-19 salgına karşı kamu emekçileri canlarını ortaya koyarak çalışmaktadır. Ancak yeterli tedbirler alınmamakta, hatta hayatını kaybeden sağlık emekçilerimize Covid-19 meslek hastalığı değildir denilmektedir. Covid-19 Acil Taleplerimiz: https://t.co/lEcaMRSDKg — KESK (@KESK1995) April 9, 2021

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Kovid-19'un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması gerektiği belirtilen açıklamada, koronavirüs salgınındaki artışa dikkat çekilerek, bir an önce alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı: