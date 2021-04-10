Kremlin: Rusya'nın büyük kentlerinde Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandırma seviyesi çok yüksek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın nüfusu bir milyondan fazla olan kentlerde Kovid-19'a karşı doğal bağışıklığın oluştuğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, "2020'de çok titiz biçimde alınan tedbirler sayesinde, nüfusu bir milyondan fazla olan kentlerde Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandırma seviyesi çok yüksek seviyeye ulaştı. Bunun başında muhtemelen doğal bağışıklık geliyor. Tam da bunun sayesinde şu anda birçok ülkeye göre çok daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

Ülke vatandaşlarının aşıya ilgisinin ve aşılamanın gerekli olduğu anlayışının giderek arttığını söyleyen Peskov, "Ülkemizde aşı yapanların sayısı yavaş da olsa artıyor. Diğer ülkelere göre artış ani değil, kademeli. Bu belki de bizim özelliğimiz" dedi.

Sözcü, bölgelerde aşı eksikliğinin tespit edilmediğini kaydederek, "Aşı teslimatları ritmik olarak gerçekleştiriliyor" bilgisini paylaştı.

Son 24 saatte 9 binden fazla vaka

Rusya’da son 24 saatte 9 bin 150 vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 623 bin 984’e çıktı.

Son 24 saatte 402 kişi hayatını kaybederken Kovid-19 kaynaklı toplam ölen sayısı 102 bin 247 oldu.

Ayrıca 9 bin 662 hasta iyileşirken toplam iyileşen kişi sayısı 4 milyon 248 bin 700’e çıktı.