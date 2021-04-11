Rusya’da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 8 bin 702

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 702 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 641 bin 390’a ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 8 bin 702 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 641 bin 390’a ulaştığı belirtildi.

Yeni vaka olarak kaydedilenlerin arasından 1.133 kişide (yüzde 13) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Yeni vakaların en fazla başkent Moskova’da (2 bin 90), St. Petersburg’da (694) ve Moskova bölgesinde (574) saptandığı bilgisine yer verildi.

337 can kaybı

Açıklamada arıca bir önceki günkü 402 kişiye göre son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 337 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelindesayısının’ya yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 7 bin 230 kişi olduğu bilgisini paylaşan Merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 265 bin 509’a ulaştığını vurguladı.

Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranı yüzde 91.9 olarak kayıtlara geçti.