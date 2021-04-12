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    Türkiye Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı: Çok kritik bir seviyedeyiz

    © REUTERS / Shannon Stapleton
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    Türkiye Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, vaka sayısının bu hızla artması durumunda 10 gün içinde ağır hasta sayısında ciddi artışlar beklenebileceğini vurgulayarak, "Şu anda yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’lerde. Bu çok kritik bir seviye" dedi.

    Türkiye Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, gerek bina gerekse de personel olarak kamuya destek vermek konusunda kararlı olduklarını ancak güçlerinin tükendiğini söyledi.

    Dünya gazetesi yazarı Yasemin Salih'e konuşan Dr. Bahat, vaka sayısının bu hızla artması durumunda 10 gün içinde ağır hasta sayısında ciddi artışlar beklenebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımızı daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bu hızla giderse eskisi gibi iyi hizmet alamayabilirsiniz. Çünkü gücümüz kalmadı. Yatak kapasitemiz ve çalışanlarımızla limitlerimizin sonuna geliyoruz" dedi.

    Bahat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    'Hükümet istemese de tam kapanmayı uygulamak durumunda kalabilir'

    • "Vaka sayılarındaki artış hızı böyle giderse hükümet istemese de tam kapanmayı uygulamak durumunda kalabilir. Bu kağıt üzerinde kolay ama evde otururken maaş almanın yıkıcı bir etkisi olacaktır. Devletin kasası için de çok zor bir durum.
    • Özel hastaneler olarak mevcudu korumaya çalışıyoruz. Hekimlik yapan bir TC vatandaşı olarak daima devlete inandım, bunun yararlarını gördüm. Bu havanın sonunda güneşli günler de gelecek. Özel hastaneler olarak tüm dünyaya Türkiye’nin önemli bir sağlık destinasyonu olduğunu kanıtladık. Bunun karşılığı olacak elbette."

    'Kaynaklarımız, yataklarımız iyice azaldı'

    • "Özel hastaneler olarak sınırlarımız var. Bu sınırları vatandaş zorlamaya başladı. Son verilerden de görülüyor kaynaklarımız, yataklarımız iyice azaldı. O nedenle vatandaşı da daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. Şu anda yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’lerde. Bu çok kritik bir seviye. Çünkü yoğun bakımlarda yüzde 100 diye tabir edilen aslında yüzde 80’e tekabül eder.
    • Yüzde 80’in üzerine çıkamazsınız çünkü o yataklar boşaldığında hemen hasta alamazsınız, temizlenme ve yenilenme süresi var. Yüzde 80 demek artık listede hasta bekliyor demektir. Yani iyi bakım göremezsiniz demektir. Hastaneler artık bu noktaya doğru gidiyor. Yoğun bakım oranları yükseldiğinde ölüm oranlarında anlamlı artışlar olur. Ne yaparsanız yapın olur. Korona gibi bakımın çok önemli olduğu -bu hastalıkta tedaviden ziyade bakım etkili çünkü- süreçlerde kapasitenin üzerine çıkılması ölüm oranını artırır. Yaşamak istiyorsanız daha az hastalanın."

    'Bulduğunuz aşıyı yaptırın'

    • "Aşılamanın etkisini görüyoruz. Sağlık çalışanlarında bunu gördük. Vakalarımız anlamlı oranda düştü. Aşılar işe yarıyor. Kendini korumayı da öğrendi sağlık çalışanı. Başlarda tedbirsiz davrandık. Şimdi çalışanlar hastalansalar bile kolay kolay yoğun bakımlık olmuyorlar.
    • Bu nedenle diyorum ki bulduğunuz aşıyı yaptırın. Hakkında dedikodusu olan aşıyı bile yaptırın. Çünkü o aşıdan ölme olasılığınız penisilinden ve Kovid-19’dan ölme olasılığınızdan çok daha düşük. Hayat bir matematiktir. Daha az risk varsa onu seçersiniz. Aşı ile alacağınız risk çok çok daha düşük."
    Etiketler:
    Aşı, Yoğun bakım, vaka sayısı, Türkiye Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Kovid-19, Koronavirüs
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