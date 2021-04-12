TTB Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Elbek: Ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara yetişemiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, sosyal medya hesabından "Ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara yetişemiyoruz, sona geldik" paylaşımını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hey millet duyun: Yetişemiyoruz: ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara ye-ti-şe-mi-yo-ruz. Yatak yok; yatması gereken hastalar ayakta tedavide orada burada yatak arayıp bulamamaktan, yatması gereken hastalara ayaktan tedavi vermekten tükendik. Sona geldik" ifadesini kullandı.