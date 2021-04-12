Polonya'da Kovid-19 hastası 3 kişide NDM-1 bakterisi tespit edildi: Hastalardan biri hayatını kaybetti

Polonya'da pandemi hastanesinde Koronavirüs tedavisi gören üç hastada New Delhi Metallo-Betalactamase-1 (NDM-1) bakterisi tespit edildi. Hastalardan biri hayatını kaybederken biri başka hastaneye sevk edildi, diğer hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polonya'nın Ciechocinek kasabasında pandemi hastanesine çevrilen bir hastanede tedavi gören 3 Kovid-19 hastasında bulaşıcı olan New Delhi Metallo-Betalactamase-1 (NDM-1) bakterisi tespit edildi. Antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtilen bakterinin tespit edildiği hastalardan 1’i hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri, hastanın Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini belirtirken, ilk belirlemelere göre söz konusu 3 kişinin hastaneye yatırılmadan önce bakteriyi kaptıklarını ifade etti.

Ciechocinek. Groźna bakteria New Delhi wykryta u kolejnych pacjentów z COVID-19. Jedna osoba zmarła #msnpl https://t.co/iZPN51Htz2 — MSN Polska (@MSNPolska) April 9, 2021

Hastalardan birinin solunum cihazına bağlandığı ve yaşam savaşı verdiği ifade edilirken, diğer hastanın ise Torun şehrindeki başka bir hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Hastane hasta alımını durdurdu.

Ciechocienek'teki hastane, yoğun bakım hastaları, kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişiler için yüksek risk oluşturan NDM-1 bakterisi nedeniyle hasta alımını durdurdu. Hastane, solunum cihazına bağlı hastanın başka bir hastaneye sevk edilmesinin ardından yeniden hasta kabulüne başlamayı planlıyor.

Hindistan'da da görülmüştü

İlk kez Hindistan'da görülen NDM-1 bakterisine Hindistan'ın başkenti olan "Yeni Delhi" ismi verildi. Antibiyotiklere karşı son derece dirençli olan bakteri genellikle akciğerlere saldırmakla birlikte menenjit, sindirim sistemi, üriner sistem hastalıklarına da yol açabiliyor. Son derece bulaşıcı olan bakteri, insan hayatını tehdit eden sepsise de sebebiyet verebiliyor.