Hindistan, Sputnik V aşısını tescil eden 60'ıncı ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan (RDIF) yapılan yazılı açıklamada, "RDIF, Hindistan Genel İlaç Kontrolü’nün (Drug Controller General of India, DCGI) Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'yi tescil etme kararını aldığını duyuruyor. Sputnik V, Hindistan’da kullanımına onay verilen 3 koronavirüs aşısından biri oldu" ifadelerine yer verildi.
Hindistan'ın, Sputnik V aşısının tescil edildiği ülkeler arasında en büyük nüfusa sahip ülke olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyarı buluyor, yani dünya nüfusunun yüzde 40'ını" denildi.
Ayrıca açıklamada, tescilin, hızlandırılmış süreç kapsamında, Rusya'daki klinik araştırmaların sonuçları ve Hindistan'daki ek klinik araştırmaların 3. aşamasının pozitif verileri temelinde gerçekleştirildiği belirtildi. Hindistan'daki testler, Dr. Reddy's Laboratories şirketiyle ortaklaşa yapıldı.
Daha önce RDIF, Hindistan’ın en büyük ilaç üreticileri olan Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech şirketleri ile toplamda 850 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzalamıştı.
Sputnik V, en çok tescil edilen dünyanın ikinci Kovid-19 aşısı oldu.
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