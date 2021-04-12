Hindistan, Sputnik V aşısını tescil eden 60'ıncı ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Hindistan'ın Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi tescil eden 60'ıncı ülke olduğunu duyurdu. Böylelikle Rus aşı, toplamda 3 milyar kişinin, yani dünya nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı ülkelerde tescil edildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan (RDIF) yapılan yazılı açıklamada, "RDIF, Hindistan Genel İlaç Kontrolü’nün (Drug Controller General of India, DCGI) Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'yi tescil etme kararını aldığını duyuruyor. Sputnik V, Hindistan’da kullanımına onay verilen 3 koronavirüs aşısından biri oldu" ifadelerine yer verildi.

Hindistan'ın, Sputnik V aşısının tescil edildiği ülkeler arasında en büyük nüfusa sahip ülke olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyarı buluyor, yani dünya nüfusunun yüzde 40'ını" denildi.

Ayrıca açıklamada, tescilin, hızlandırılmış süreç kapsamında, Rusya'daki klinik araştırmaların sonuçları ve Hindistan'daki ek klinik araştırmaların 3. aşamasının pozitif verileri temelinde gerçekleştirildiği belirtildi. Hindistan'daki testler, Dr. Reddy's Laboratories şirketiyle ortaklaşa yapıldı.

Öte yandan RDIF Başkanı, açıklamasında "Aşının kullanımına onayın alınması, Rusya ve Hindistan’ın, Sputnik V’nin klinik araştırmaları ve aşının bu ülkede üretimi alanındaki en önemli aşama. Hindistan, aşı üretiminde uluslararası merkez ve Sputnik V aşının üretiminde stratejik partnerimiz. RDIF, Hindistan’ın önde gelen ilaç şirketleriyle bir dizi ortaklık kurdu. Bu sayede Sputnik V, hem bu ülkenin vatandaşlarını aşılamak hem de uluslararası teslimatları sağlamak için üretilecek" dedi.

Daha önce RDIF, Hindistan’ın en büyük ilaç üreticileri olan Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech şirketleri ile toplamda 850 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzalamıştı.

Sputnik V, en çok tescil edilen dünyanın ikinci Kovid-19 aşısı oldu.