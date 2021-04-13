RDIF: Almanya’nın Sputnik V alım süreci ileri aşamada

Dmitriyev, İtalyan Retequattro televizyonuna açıklamasında, “Almanya Sağlık Bakanlığı, Almanya’nın bizimle doğrudan görüşmelere başladığını duyurdu. Satın alma sözleşmesi ileri aşamada bulunuyor” ifadesini kullandı.

Taraflar arasında birkaç gün önce, aşı teslimatının temmuz-eylül döneminde yapılmasının değerlendirildiği bir video konferansın düzenlendiğini anlatan RDIF Başkanı, “Almanya, Avrupa Komisyonu’nun Sputnik V ile ilgili karar vermesini beklemek istemediğini söyledi” diye ekledi.