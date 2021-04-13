Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Kovid-19'a yakalanan Rus turistler en çok Türkiye'den dönüyor

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, yurt dışında Kovid-19'a yakalanan Rus turistlerin büyük bir kısmının Türkiye'de tatil yaptığını ifade etti.

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi (Rospotrebnadzor) Anna Popova, bugünkü basın brifinginde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Popova, "Sınırlardaki durumu çok sıkı kontrol ediyoruz. Elimizdeki verilere göre, dış hat uçuşları açıldıktan bu yana, yurt dışından dönen yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldı. 25 bin 40 kişinin testi pozitif çıktı. Bu, toplam sayının yaklaşık yüzde 1'i demek. Bu oldukça yüksek bir rakam. Testi pozitif çıkanların yaklaşık yüzde 80'inin de Türkiye'den dönen vatandaşlarımız olduğunu kaydetmek isterim" ifadelerini kullandı.

Popova, daha önce Kovid-19'un mutasyon geçirmesiyle ortaya çıkan yeni türlerin de çoğunun Türkiye üzerinden Rusya'ya geldiğini söylemişti.

'Durum, Rusya'da istikrarlı'

Rusya'da, sistematik tedbirler sayesinde durumun istikrar kazandığını belirten Rospotrebnadzor Başkanı, "Ancak şunu kaydetmek isterim ki, vaka sayısında azalma hızı yavaşladı ve son 3 haftadır, her hafta bir önceki haftaya göre yüzde 1.5'i geçmeyen bir düşüş gözlemliyoruz. Hız düştü, neredeyse hareketsiz duruyoruz" dedi.

Öte yandan Popova, "Rusya'da 100 bin kişi başına 45 vaka oluyorsa, Türkiye'de bu yılın 14 haftasında bu rakamın 100 bin başına 455 vaka olduğunu hatırlatırım" diye konuştu.

Nisan ayının ilk 10 gününde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya kıtalarında vaka sayısında artışın gözlemlendiğini kaydeden Popova, "Yani dünya genelinde henüz istikrar gözlemlemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Dünya genelinde epidemiyolojik durumun büyük bir hızla değişebildiğini söyleyen Rospotrebnadzor Başkanı, "Bazen, daha dün durumun istikrarlı olduğu düşünülen ülkelerde aniden her şey değişebiliyor" diye kaydetti.

Bunun yanı sıra şu ana kadar 193 mutasyonun tespit edildiğini dile getiren Popova, "49'u, henüz belirlenemeyen ve ek incelemeye muhtaç mutasyonlar" bilgisini paylaştı.

'Kovid-19 mutasyonunun İngiltere varyasyonu Türkiye'nin tüm illerinde tespit edildi'

Popova, "Genel istatistik analizi şunu gösteriyor ki; Türkiye'de tespit edilen dört koronavirüsten üçü, bu virüsün mutasyona uğrayan varyasyonlarından" diye konuştu.

© Fotoğraf : DHA ‘Rusya’dan Bodrum’a çok ciddi bir talep var, turizmden yaşadığımız kayıpları Rus turistlerle dengeleyebiliriz’ 'nden aldıkları bilgiye göre, Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin yaşadığı 58 ilde vaka artışının yaşandığını söyleyen Rospotrebnadzor Başkanı, Türkiye'deki vakaların dörtte üçünün yeni mutasyonlarla ilgili olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Virüsün İngiltere varyasyonu, ülkenin 81 ilinden her birinde tespit edildi. Güney Afrika varyasyonu da 11 bin 169 hastada teşhis edildi. Ayrıca koronavirüsün Brezilya varyasyonu ve Kaliforniya mutasyonu da tespit ediliyor."

Bununla birlikte çuşların devam ettiği 30 ülkeden 21'inde son iki haftada 'belirgin bir istikrarsızlık' gözlemlendiğini dile getiren Popova, "Fakat en büyük rakamlar Türkiye'de kaydedildi" diye ekledi.

Rospotrebnadzor Başkanı, Rus turistlerin Türkiye'den çeşitli mutasyonlar getirdiğini kaydederek, "9 Nisan itibariyle 10 binden fazla örnek inceledik ve 193 mutasyon tespit ettik. Bugün itibariyle 128'i İngiltere varyasyonu. Bir hafta önce bu rakamın 101 olduğunu kaydetmek isterim. Bunlar büyük oranda Türkiye ve Tanzanya’dan getirildi" açıklamasında bulundu.