Sputnik V aşısını kullanan San Marino’da kısıtlamalar kalkıyor: Okullar ve müzeler açıldı

San Marino bugünden itibaren okulları, parkları ve müzeleri açtı. Restoranlar ve barlar saat 21.30’a kadar çalışabilecek.

Ülkede ayrıca 18 Nisan’dan itibaren daha önce 22.00’da başlayan sokağa çıkma yasağı gece yarısına kaydırılıyor. Sokağa çıkma yasağının 26 Nisan’da tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

Ayrıca 26 Nisan’dan itibaren tiyatro ve sinemalar da kapılarını ziyaretçilere açacak.

San Marino, toplu aşılama programında büyük ölçüde Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısını kullanıyor. Ülkede ayrıca Pfizer aşısı da uygulanıyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yarısının aşılandığı belirtiliyor.

San Marino’yu çevreleyen İtalya’da neredeyse tüm kısıtlamaların devam etmesi dikkat çekiyor.