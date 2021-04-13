Kayıt
11:57 13 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Prof. Dr. Akkoyunlu'dan uyarı: Koronavirüs geçireli 1 ay olduysa oruç tutmayı önermiyoruz

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043410502_0:6:1200:681_1200x675_80_0_0_29081d74d660adc014335c246dcf8c59.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202104131044260282-prof-dr-akkoyunludan-uyari-koronavirus-gecireli-1-ay-olduysa-oruc-tutmayi-onermiyoruz/

    Koronavirüsü atlatıp ilk 1 aylık süre içerisinde olan kişilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "İlk 1 ay yenilenme ve toparlanma sürecidir. Bu insanların oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz. Oruç tutacaksa bile mutlaka doktor izni ve kontrolü dahilinde tutması gerekir" dedi.

    Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinde geçecek.

    Koronavirüs geçiren ve aktif hastaların oruç tutmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Kişi 1 sene önce koronavirüs atlatmışsa tabi ki oruç tutsun. Ne düzeyde atlattığı ve ne kadar hasar kaldığı çok önemli. Kişiden kişiye değişmekle beraber eğer aktif Kovid-19 hastasıysa, hafif de geçiriyorsa oruç tutmamalı. Eğer virüsü atlattı ve ilk 1 ay içerisinde ise yenilenme ve toparlanma sürecinde demektir. Bu insanların oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz" diye konuştu.

    Hastalığın ağır yada hafif seyretmesine bakmaksızın doktor kontrolü ve izninin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, "Koronavirüsü atlatalı 3 ay olanlar, özellikle orta ve ağır düzeyde geçirmiş olanların bazılarında uzun süren tedaviler veriyoruz. Bu dönemde tedavisini aksatmayacak şekilde veya aynı zamanda vücudu zayıf bırakmayacak düzeyde oruç tutmasına yine doktor kontrolünde izin verilebilir. Doktora danışılmadan tutulmamasını öneriyoruz" dedi.

    'İyileşme ve toparlanma uzayabilir'

    "Oruçla beraber yeterince kalori ve protein yapı taşlarını almakta zorlanıyoruz” diyen Akkoyunlu, şunları söyledi:

    "Kalori anlamında da bir azalma meydana geliyor. Özellikle koronavirüsten sonra rejenerasyon yani vücudun toplama döneminde bazı yapı taşlarını almak gerekebilir. Yoksa iyileşme ve toparlanma biraz uzayabilir. Bu nedenle eğer ağır ve orta düzeyli geçirmişse bunlar da bir engel teşkil edebilir.Ani açlık savunma sisteminin bazı hücreleri üzerinde bir azalmaya neden oluyor. İlerleyen süre içerisinde bunun avantajları var ama akut dönemde gelen ani düşüklük savunma sisteminde bazı zafiyetlere neden olabilir. Onun için bu süreçte özellikle Kovid-19 tehlikesi olan, aynı zamanda savunma sistemi zayıflığı açısından riski yüksek olan kişilerin de orucu tutmamasını önerebiliriz."

    'Sahurda ve iftarda proteini yeterince almak gerekir'

    Ramazan ayı için özel bir takviye ve vitamin önermediğini dile getiren Akkoyunlu, "Sahurda ve iftarda proteini yeterince almak gerekir çünkü vücudun yapı taşını oluşturan tuğlalar onlardır. Aynı zamanda kaloriyi de uygun bir şekilde almaları gerekir. Kovid sürecinde özellikle karaciğer ve böbreklerde bazı hasarlar meydana gelebiliyor. Karaciğer ve böbreği korumak adına yeşilliğin ve bol miktarda sıvının alınması gerekir. Bunun dışında beslenme konusunda özel bir öneri söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    Muhammed Emin Akkoyunlu, Ramazan, Kovid-19, Koronavirüs, Medipol Mega Üniversite
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yiyeceklerin uzaydaki tadı da yerçekimi olmadığı için çok farklı oluyor
    UUİ'de görev yapan astronotlar ne yiyor?
    Karikatür
    Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor
    İnfografik
    ABD’nin Suriye’de ‘barış için’ verdiği savaş
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet