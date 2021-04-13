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    Antalya, turizm çalışanlarının aşılanması, Kovid-19, koronavirüs

    Turizm çalışanları aşılanmaya başladı: 'Rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek'

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (99)
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    Antalya'da turizm sektörü çalışanları, öncelik kapsamında Kovid-19 aşısı olmaya başladı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bunun dünyada başka örneği yok" dedi.

    Türkiye'de sağlık çalışanları ve polislerin ardından turizm çalışanlarına da aşı uygulaması hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı'nca aşılama kapsamına alınan turizm çalışanları, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırabiliyor.

    Turizm sektörü çalışanlarının aşılanabilmesi için çalıştıkları tesislerin sezonda açık olması ve güvenli turizm sertifikası almış olması şart koşuluyor.

    Tanıtımda kullanılacak

    Turizm çalışanları, aşı oldukları için kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Belek bölgesindeki tesislerde çalışanların büyük kısmı Serik'te yaşadığı için ilçedeki sağlık kuruluşlarında kısmi yoğunluk yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, çalışanlara aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunduklarını söyledi.

    Aşı olmak için randevu aldığını belirten Atmaca, "Sektörün ortak talebiydi. Sistem kuruldu ve otel çalışanlarına başvuru imkanı sağlandı. Turizm işletme belgesine, açık olmak ve güvenli turizm belgesine sahip olmak gerekiyor. Aşıyla birlikte güvenli turizm sertifikasıyla sektöre hareketlilik geldi" dedi.

    Ülkay Atmaca, geçen sezon güvenli turizm sertifikası uygulamasının dünyaya örnek olduğunu, bu yıl da yine benzersiz bir iş yaparak sektör çalışanlarının öncelikli aşılanmasının tatilciler için iyi izlenim bıraktığını söyledi. Atmaca, şöyle konuştu:

    "Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bu durumun bildiğim kadarıyla dünyada başka örneği yok. Amacımız bu aşılanma sürecini dünya tanıtımında kullanmak. Geçen yıl güvenli turizm sertifikasını tanıtımda kullandık ve Türkiye'ye 15 milyon, Antalya'ya da 3.5 milyon turist geldi. Aşılama işlemini de güvenli turizmle birlikte tanıtımda kullanacağız."

    ‘Kendimi hala güvende hissetmiyorum’

    Turizm çalışanı Cengiz Alper, aşıyla ilgili beklenti içinde olduğunu, kararın çıkmasıyla aşı olduğunu söyledi. Gün içinde çok sayıda misafirle ilgilenmek zorunda olduğu için aşı olmasının hem kendi hem de misafirlerin sağlığı için iyi olduğunu belirten Alper, "BioNTech aşısı oldum. Ancak kendimi hala güvende hissetmiyorum. Maske ve mesafeye hala dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    ‘Tedirginlik yaşamadım, aşının vurulduğu yerde birkaç saatlik ağrı hissettim’

    Aşı olan bir diğer otel çalışanı Işıl Önder, aşı olmayı başlarda düşünmediğini, ancak turizm çalışanlarına öncelik tanınınca aşı olmaya karar verdiğini söyledi. BioNTech aşısı olan Önder, "Gerçekten gerekli olduğu kararına vardım. Aşı olduktan sonra tedirginlik yaşamadım. Aşının vurulduğu yerde birkaç saatlik ağrı hissettim. Diğer turizm çalışanları da mutlaka aşı olmalı" diye konuştu.

    Kemer ilçesinde de turizm sektörü çalışanları da aşılanmaya başladı. İlçedeki Kemer Devlet Hastanesi'nin yanı sıra aile hekimlerinden de randevu alan turizm çalışanları, aşılarını yaptırıyor.

    Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, pandemi sürecinde tüm hizmet sektöründe çalışanların aşılanmasının önemli olduğunu, turizm çalışanlarının aşılanmasının da hizmet verdikleri insanlar göz önüne alındığında çok daha önemli olduğunu söyledi.

    Turizm çalışanlarının aşılanmasının pazarlama metoduyla tüm dünyaya duyurulması gerektiğine işaret eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

    "Bu bizler için avantaj. Turizmin gelişimi anlamında avantaj olacak. Dolayısıyla bunu tabii biz dünyaya duyuracağız. Turizm çalışanlarının aşılanması bu anlamda bizim için pazarlama anlamında çok ciddi fırsat olacak. Her şeyden önce sağlık anlamında fırsat olacak. İnsanlara bizim sağlıklı hizmet verme imkanımız olacak. Dolayısıyla çok olumlu bakıyorum bu konuya.”

    Kemer'de faaliyet gösteren Fame Residence Otel'in Genel Müdürü Yunus Can, "Biz otelimizi 16 Mart'ta 2021 sezonu için açtık. Beklentinin üzerinde misafir ağırladık. Aşıların yapılacak olması haberi bizleri çok sevindirdi. Çünkü hem misafirlerin güvenini sağladı hem de bizim içerideki operasyonumuzu çok rahatlattı. Bugün personelimizin aşılanmasına başladık. Çok sevindik, inşallah hayırlı uğurlu bir 2021 sezonu geçecek" diye konuştu.

    ‘Çok mutluyum’

    Otelde halkla ilişkiler departmanında çalışan Anna Tekin, "Bugün aşı oldum. Aşının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendi sağlığım için hem misafirlerin bizim otelde daha güvenli olduğunu hissetmeleri için hem de ailem için. Çalışıyorum onlara zarar gelmesin, kalabalık ortamdayım. O yüzden böyle bir karar verdim, aşı oldum ve bundan dolayı da çok mutluyum" dedi.

    Otelde insan kaynakları sorumlusu olarak çalışan Birsen Doğan, "Bugün ilk aşımı oldum. Vaka sayılarının arttığı bu dönemde bence çok iyi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyorum önceliği bize verdikleri için. Vaka sayılarının arttığı bu dönemde çok önemliydi. İyi ki olduk ve herkesin kesinlikle olması gerekiyor" dedi.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (99)
    Etiketler:
    Otel, Sinovac, BioNTech, Aşı, Koronavirüs, Turizm
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