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    Türkiye'nin pandemi psikolojisi: Ekonomik olarak zorlananların oranı yüzde 84.5

    © DHA
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1656)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202104131044263257-turkiyenin-pandemi-psikolojisi-ekonomik-olarak-zorlananlarin-orani-yuzde845/

    Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin araştırmasına göre, salgında Türkiye’de yaklaşık 2 kişiden biri kilo aldı. Düzenli spor yapan her 4 kişiden biri sporu bıraktı. Ankete katılanların yüzde 84.5’i bu süreçte ekonomik olarak zorlandığını belirtirken, salgın nedeniyle işini kaybettiğini, gelirinin azaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 74.3 oldu.

    Muratpaşa Belediyesi, bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin psikolojik etkilerini ölçmek için anket çalışması yaptı. 1-8 Mart tarihleri arasında uygulanan anket, Türkiye ve yarım milyonu aşkın nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa olmak üzere iki ayrı ölçekte gerçekleştirildi. Her iki ölçek için 3’er bin kişiyle görüşüldü.

    Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu çalışmayı pandeminin neden olduğu psikolojik şartları, sorunları tespit amacıyla yaptırdıklarını söyledi. Belediye hizmetlerinin gelişen şartlara ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal, hizmetlere yön vermek amacıyla yapılan bu anketin çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardığını dile getirdi. Başkan Uysal, “Biz çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte bu anketten aldığımız yeni verilerle, ilhamlarla yön vereceğiz” dedi.

    Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal
    © İHA
    Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal

    Yüzde 79.6 sokağa çıkma yasaklarına uyuyor

    İlk sonuçlara göre, Türkiye ölçeğinde tedbirlere tam olarak uyduğunu söyleyenler yüzde 80.3 gibi yüksek bir seviyede çıkarken başkalarının tedbirlere uymadığını söyleyenlerin oranı yüzde 55 oldu. Anket katılımcılarının yüzde 79.6’sı sokağa çıkma yasaklarına uyduğunu belirtti. Hiç uymadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.3 oldu.

    Ankette, açık havada maske takmanın ‘gerekli ve faydalı’ olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 65.1 çıkarken ankete katılanların yüzde 23.8’i açık havada maske takmayı ‘gereksiz ve faydasız’ gördüğünü dile getirdi. Maske konusunda şüphesi olanların oranı ise yüzde 11.1 oldu. Buna karşın elleri temiz tutmanın virüsten korumakta faydalı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 91.5 oldu. Salgında kişisel temizlik ve fiziki mekanlarını hijyenine dikkat ettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 85 düzeyinde gerçekleşti.

    Gelirini kaybedenlerin sayısı arttı

    Ankete katılanların yüzde 84.5’i bu süreçte ekonomik olarak zorlandığını belirtirken salgın nedeniyle işini kaybettiğini, gelirinin azaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 74.3 oldu. Ayrıca her iki kişiden biri, yüzde 50.3’ü, pandemi tedbir ve yasaklarında kendilerini en çok iş yerlerinin kapanmasından kaynaklı ekonomik kayıpların zorladığını aktardı.

    Pandemi hem Türkiye hem de Muratpaşa ölçeğinde her iki kişiden birinin psikolojisini olumsuz etkiledi. Buna karşın Türkiye ölçeğinde psikolojik destek aldığını söyleyenler ancak yüzde 9.9 olurken Muratpaşa için bu oran yüzde 13.6 olarak gerçekleşti. Ankete katılan her iki kişiden biri artık ‘hayata daha olumsuz baktığını’ söylerken daha olumlu baktığını dile getirenlerin oranı yüzde 19.9, değişmediğini dile getirenlerin oranı da yüzde 30 oldu.

    'Daha çok kitap okudum' diyenlerin oranı yüzde 19

    Ankete katılımcılarının yüzde 45.8’i pandemide kilo aldığını dile getirirken, sadece yüzde 11’i bu süreçte kilo verdiğini aktardı. Bununla birlikte her 4 kişiden biri pandemide sporu bırakırken, spora başlayanların oranı ise sadece yüzde 15 oldu. Buna karşın anket katılımcılarının yüzde 65.3’ü daha çok televizyon izlemeye başladığını, yüzde 69.9’u sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini belirtildi. Sosyal medyada en çok tercih edilen platform YouTube olurken onu sırasıyla Instagram, Facebook takip etti. Pandemide “Daha çok kitap okudum” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 19 oldu.

    ‘Aileme karşı sevgim ve saygım daha çok arttı’

    Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ankette şaşırtıcı sonuç aile ilişkilerinde ortaya çıktı. Buna göre, “Salgın sırasında aileme karşı sevgim ve saygım daha çok arttı” diyenlerin oranı yüzde 87.5 olurken aile içi huzurun arttığını belirtenler yüzde 72.4 oldu. Bu süreçte, anket katılımcılarının yüzde 47.2’si aile içi tartışmaların arttığını dile getirdi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1656)
    Etiketler:
    Spor, Maske, Koronavirüsle mücadele, Türkiye, Anket, Muratpaşa Belediyesi, Antalya
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