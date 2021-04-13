Arjantinli bilim insanları: Sputnik V aşısının tek dozu bile çok etkili

Arjantinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin ilk dozdan sonra bile güçlü bir bağışıklık tepkisine yol açtığını ortaya koydu.

Arjantin'de, mart sonlarında, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sadece ilk dozunu yapma, ikinci dozun kullanımını da 3 ay sonraya erteleme kararı aldı.

Ülke yönetimi, dünya genelindeki aşı kıtlığı bağlamında, bu uygulamayla daha fazla insanı aşılamayı amaçlıyor.

Arjantin hükümetinin yayınladığı araştırma sonuçlarında, "288 kişinin katıldığı Sputnik V aşısı bağışıklık tepkisi analizi, yüzde 94'ünün tek bir dozdan sonra antikor varlığını gösterdiğini ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 60 yaş altı kişilerin yüzde 96'sında, tek doz aşı yapıldıktan 21 gün sonra antikor tespit edildiği kaydedilirken 60 yaş üstü vatandaşlarda bu oranın yüzde 89 olduğu belirtildi.