RDIF Başkanı Dmitriyev: Yakında Sırbistan, İran ve İtalya'da Sputnik V aşısının üretimine başlanacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, Sputnik V aşısının çok yakında Sırbistan ve İran’da üretilmeye başlayacağını, önümüzdeki aylarda da İtalya’daki Adienne Pharma&Biotech şirketine ait bir fabrikada üretime geçileceğini ifade etti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının çok yakında Sırbistan, İran ve İtalya'da üretilmeye başlayacağı bilgisini verdi.

Gazetecilere konuşan Dmitriyev, "Rus aşısı Belarus ve Kazakistan’da üretiliyor, çok yakında Sırbistan ve İran’da da üretime başlanacak. Bu şekilde çok çeşitli ülke ve şirketlerle partnerlik kuruyoruz. Bununla birlikte aşının birkaç ay içinde İtalya’daki Adienne Pharma & Biotech şirketine ait bir fabrikada üretilmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

‘Hindistan’da ayda 50 milyon doz aşı üretilmesini bekliyoruz’

Dmitriyev ayrıca, “Yazın Hindistan’da ayda 50 milyon doz veya daha fazla aşı üretiminin yapılmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Dmitriyev, daha önceki bir açıklamasında Hindistan’da beşten fazla şirketle üretim anlaşmaları bulunduğunu söylemişti.