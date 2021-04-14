Macaristan, Sputnik V'nin testi konusunda Slovakya'ya yardım etmeye hazır

Bratislava merkezli Pravda gazetesine demeç veren Szijjarto, "Geçen cuma Slovakya Başbakan Yardımcısı İgor Matovic beni ziyaret etti ve 200 bin doz Sputnik V aşısının bizim akredite laboratuvarımızda test edilmesi için yardım talep etti. Resmi başvuru olması halinde elbette yardım edeceğimizi belirttik. Resmi başvuru olacak mı ya da nasıl olacak bu ayrı bir konu. Biz, Matovic'in talebi üzerine bunu yapabileceğimiz teyit ettik, bunun için gereken tesislere ve imkanlara sahibiz" dedi.

Bu arada Szijjarto, Macaristan'ın Rusya ve Çin'de geliştirilen aşıların tedariki konusunda mutabakat sağladıktan sonra Avrupa'dan bir dizi mevkidaşının ve hatta bir başbakanın bu konuda destek veya istişare için kendisine başvurduğunu anlattı.

Szijjarto, zorlu pandemi sürecinin devam etmesi ve çok sayıda insanın hayatının söz konusu olması nedeniyle diğer ülkelere destek vermemek için herhangi bir neden görmediklerini vurguladı.

Daha önce Slovakya'da ilaç düzenleyicisi rolünü oynayan Devlet İlaç Kontrolü Ensitüsü'nün sekreteri Magdalena Jurkemikova, 1 Mart'ta ülkeye gelen ilk Sputnik V aşı partisinin, The Lancet tıp dergisinde yayınlanan özelliklere uymadığını duyurmuştu.

Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Maalesef mevcut sözleşmeyi ihlal eden Devlet İlaç Kontrolü Enstitüsü, AB'nin yetkili laboratuvarları erişilebiliyor olmasına rağmen Sputnik V aşısına yönelik testleri, yetkili olmayan bir laboratuvarda gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verilmişti.