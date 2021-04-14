Putin, Filipinler Devlet Başkanı ile Sputnik V tedarikini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştüğü Filipinli mevkidaşı Rodrigo Duterte ile mart ayında bu ülkede acil kullanım onayı alan Rus Sputnik V aşısının tedariki konusunu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere, iki ülke arasında iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Filipinler'e Rus Sputnik V aşısının tedariki de dahil olmak üzere, ilgili kurumlar arasında işbirliği kurulması kararlaştırıldı. İki ülke devlet başkanları, Rusya-Filipinler gündeminin güncel konularını ele alarak ticari, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve insani alanlarda iş birliğini derinleştirme niyetlerini yineledi" denildi.

Filipinler'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 884 binden fazla vaka kaydedildi, yaklaşık 15 bin 200 kişi yaşamını yitirdi.