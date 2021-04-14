İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni önlemler kapsamında kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10.00 - 16.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine yönelik yeni önlemler kapsamında mesai saatlerini açıkladı.

Yerlikaya, kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10.00 - 16.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

Kıymetli İstanbullular,

Kamu kesiminde;



❗️Güvenlik,

❗️Sağlık,

❗️Acil çağrı,

❗️Arama/kurtarma

hizmetleri hariç,



mesai saatleri

⏰ 10.00-16.00

olarak belirlenmiştir.



✅ İdari izin kapsamındaki

personele gerekli kolaylık gösterilecektir.



🔎Ayrıntılar: https://t.co/1yiFdRrdde pic.twitter.com/Y0mEa5wqKM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2021

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İstanbul Valiliği de 'İstanbul’da Kamu Kesiminde Mesai Saatleri Düzenlemesi' başlığıyla bir bilgi notu yayınladı. Bilgi notunda, şu ifadeler kullanıldı:

"Belirlenen bu saatler, kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerlidir. Kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanlar bu kapsamın dışındadır. Bu doğrultuda 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ilimizdeki birimleri başta olmak zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır."

Hamileler ve süt izni kullananlar ne yapacak?

Valiliğin açıklamasında, "İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir" ifadelerine yer verildi.