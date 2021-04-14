Ermenistan: 1 milyon doz Sputnik V aşısı için Rusya'yla anlaşma sağlandı

8 Nisan'da Rusya'dan 15 bin dozluk ilk Sputnik V partisini teslim alan Ermenistan, Rus aşısının daha yaygın şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Avanesyan, 1 milyon doz Sputnik V aşısının Ermenistan'a gönderilmesi konusunda Moskova'yla anlaşma sağlandığını ifade etti.

Şimdiye dek Ermenistan'a küçük partiler halinde aşı geldiğini ve bunların nüfusun sadece yüzde 20'sini aşılamaya yettiğini belirten Avanesyan, ülkeye Rus aşısının yanında AstraZeneca aşısının da geldiğini ve bunları 55 yaş üstü kişilerde kullanacaklarını kaydetti.

8 Nisan'da Sputnik V koronavirüs aşısının 15 bin dozluk ilk partisinin Ermenistan'a sevk edildiği duyurulmuştu.

Ermenistan 1 Şubat’ta Sputnik V aşısının kullanımına onay vermişti.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde üretildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.