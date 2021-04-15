Rusya, yurt dışından ülkeye dönüş kurallarını sıkılaştırdı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, yurt dışından ülkeye giriş yapanların üç gün içinde PCR testi vermeleri, negatif sonuç ibraz edinceye dek karantinada kalmaları gerektiğini duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, yurt dışından ülkeye giriş yapan vatandaşların üç gün içinde PCR testi vermeleri, negatif sonuç ibraz edinceye dek ikamet ettikleri adreslerde karantinada kalmaları gerekeceği belirtildi.

Daha önce sadece hava yolu ile gelen vatandaşlar için geçerli olan kural, bundan böyle tüm sınır kapılarından giriş yapanlara uygulanacak.

Ayrıca, Rusya'ya dönen vatandaşların ülkeye giriş yapmadan önce, sınır kontrol noktalarında sağlık-karantina kontrolü anketi doldurmaları gerekecek.

Pandeminin başlangıcından bu yana Rusya’da toplam 4 milyon 666 bin 209 Kovid-19 vakası kaydedildi. Ülke genelinde şimdiye kadar 4 milyon 291 bin 223 kişi iyileşti, 104 bin kişi yaşamını yitirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden elde edilen verilere göre, dünya çapında 137.4 milyondan fazla kişiye koronavirüs teşhisi konuldu ve yaklaşık 3 milyon kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti.