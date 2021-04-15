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    Belçika, koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor

    © REUTERS / Pascal Rossignol
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202104151044276209-belcika-koronavirus-tedbirlerini-gevsetiyor/

    Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan bazı tedbirlerin gevşetilmesine ve uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasına karar verildi.

    Belçika Başbakanı Alexander de Croo başkanlığında toplanan İstişare Komitesi, hükümetin salgınla mücadele için uyguladığı tedbirleri değerlendirdi.

    Toplantı bitiminde açıklanan kararlara göre, Belçika'da 27 Ocak'tan beri uygulanan ülkeye 'gerekli olmayan' giriş ve çıkışları yasaklama kararı 19 Nisan'dan itibaren kalkacak.

    Böylece Belçika'ya girenlerin veya ülkeden çıkmak isteyenlerin seyahatlerinin mutlaka gerekli olduğunu kanıtlaması mecburiyeti sona erecek.

    Ülkeye yüksek riskli 'kırmızı' bölgelerden gelecek herkesin karantinaya girmesi, gelişlerinin 1. ve 7. gününde test yaptırma zorunluluğu devam edecek.

    Bu uygulama Avrupa Birliği'nin (AB) üzerinde çalıştığı ve haziranda yürürlüğe konması beklenen aşı sertifikası sistemi başlayana kadar sürecek.

    Belçika'ya Schengen ülkeleri dışından yapılacak seyahatlere uygulanan kısıtlamalar ise devam edecek.

    Kendi kendine yapılabilen koronavirüs testi
    © AA
    Belçika'da kişilerin kendi kendine uygulayabileceği hızlı Kovid-19 testlerinin satışı başladı
    Ülkedeki okullar, 19 Nisan'dan itibaren Paskalya tatili öncesindeki biçimiyle açılacak.

    Halihazırda sadece randevu ile müşteri kabul edebilen zaruri olmayan mağazalar, 26 Nisan'dan itibaren tam olarak açılacak ve randevu zorunluluğu kalkacak.

    Belçika genelinde berberler, kuaför salonları, güzellik merkezleri gibi iş yerleri de bu tarihte faaliyete yeniden başlayacak.

    Açık havada sosyal mesafeyi koruyarak bir araya gelebilecek kişi sayısı 4'ten 10'a çıkacak.

    Belçika'da ekim ortasından beri kapalı olan yiyecek içecek sektörü de salgın ve aşılama durumuna göre 8 Mayıs'ta açılabilecek.

    Restoran, kafe ve barlar bu tarihten itibaren teras gibi dış mekanlarında müşteri alabilecek.

    Spor salonları da bu tarihten itibaren 25 kişi kapasite ile faaliyete geçebilecek.

    Belçika - koronavirüs - Bois de la Cambre
    © AFP 2021 / LAURIE DIEFFEMBACQ
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    Açık alanlarda 50 kişiye kadar olan kültürel aktivitelere izin verilecek.

    Brüksel'de 22.00-06.00 saatleri ile diğer şehirlerde 00.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkış yasağı kurallarında da 8 Mayıs'a kadar bir değişiklik yapılmayacak.

    Ülkede son dönemde vaka sayılarında azalma görüldü. Haftalık verilerin ortalamasını yayımlayan Sciensano'ya göre, son 7 günün ortalaması önceki haftaya göre yüzde 19 azalarak 3 bin 452 olarak kaydedildi.

    Kovid-19 nedeniyle tedavi görenlerin sayısı 3 bin 127 ve yoğun bakıma alınanların sayısı 945 oldu. Ülkede toplam yoğun bakım yatak sayısının 2 bin civarında olduğu belirtiliyor.

    Etiketler:
    Alexander de Croo, Salgın, Kısıtlama, Kovid-19, koronavirüs tedbirleri, Belçika
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