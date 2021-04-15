Sağlık Bakanlığı'ndan 'esnek mesai ve idari izin' genelgesi

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine personel işlemleri hakkında 'esnek mesai ve idari izin' genelgesi gönderdi. İzinlerin durdurulduğu genelgeye göre istifa ve emeklilik başvuruları da kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 'Personel İşlemleri' hakkında genelge gönderdi.

Bakanlığın gönderdiği genelgede şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığımızca, 14/04/2021 tarihli ve 31454 say1h Resmi Gazete' de yayımlanan; Kovid-19 Kapsamda Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 sayılı Genelge ile Kovid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur.

Bilahare Bakanlığımızın başvurusu üzerine, Bakanlığımıza Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığının 14.04.2021tarih ve16135 sayılı yazıları ile bahse konu Genelgede yer alan hususlardan farklı olarak Bakanlığımız çalışanları hakkında düzenleme yapılmasına müsaade edilmiştir.

Gelinen süreçte; kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesi teminen Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personele yönelik olarak Cumhurbaşkanlığımızın 2021/8 sayılı Genelgelerine ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının mezkur yazıları çerçevesinde aşağıdaki dizinlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.