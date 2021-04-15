İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi

İstanbul Maltepe’de sabaha karşı polisin bastığı villada korsan parti düzenlendiği ortaya çıktı. Kostümlü partiye katılan bazı sosyal medya fenomenleri, tanınmamak için villadan çıkarken maske taktı.

Pandemi kurallarını yok sayan 25 kişilik grup önceki gün Maltepe’deki lüks bir villada özel parti düzenledi. Partide sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren partideki yüksek sesten komşular, şikayetçi oldu. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.

Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu yaklaşık 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Polis ekipleri kiralık villayı boşaltırken bazı sosyal medya fenomenleri, yüzlerine maske taktı.

'Bizim için yasak değil, eğlence önemli'

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; gazetecilerin yeni yasak kararlarını hatırlattığı katılımcılardan bazıları, "Bizim için yasak değil, eğlence önemli" diye yanıt verdi.