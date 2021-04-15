MedYapım'dan Burak Sergen açıklaması: Kovid nedeniyle yoğun bakımda

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Yapım şirketi MedYapım'dan Sergen'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in kovid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz."

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Burak Sergen, geçen pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılan ve arından solunum güçlüğü çektiği nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.