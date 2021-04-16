Slovenya, ülkeye girişlerde ‘karantina gerektirmeyenler’ listesine Sputnik V aşısını dahil etti

Slovenya hükümeti, ülkeye girişlerde 10 günlük karantinaya girmeyi gerektirmeyen Kovid-19 aşıları listesine Rus Sputnik V aşısını da dahil etti.

Slovenya hükümeti, daha önce BioNTech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarından oluşan ‘karantina gerektirmeyenler’ listesine Sputnik V ve Johnson & Johnson aşılarını da dahil etti.

Slovenya’ya girişte, İngilizce ve Slovence olan aşılama belgesi kabul edilecek. Aşının, ülkeye girişten 21 gün önce yapılması gerektiği ve listede adı geçen aşıları yapanların Slovenya içinde serbest dolaşma hakkı tanındığı belirtildi.

Son 6 ayda Kovid-19’a yakalanıp iyileşenler de Slovenya’ya serbest şekilde girebilecek. Bunun için sağlık kuruluşlarından bir onay belgesine ihtiyaç olacak. Ülkeye girişine izin verilenler arasında ayrıca testleri negatif olan Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD vatandaşları da yer alıyor.