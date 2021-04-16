Avrupa İlaç Ajansı: Rusya'da hayvanlar için geliştirilen koronavirüs aşısı AB'de bir ilk olabilir

Rusya'da hayvanlar için geliştirilen ve mart ayı sonunda tescil edilen Kovid-19 aşısının AB piyasasında bu türden ilk aşı olabileceği kaydedildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar hayvanlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili kendilerine yapılmış bir başvuru olmadığını, Rusya'da geliştirilen ve mart ayı sonunda tescil edilen aşının Avrupa Birliği (AB) piyasasında bu türden ilk aşı olabileceğini açıkladı.

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), mart ayı sonunda hayvanlar için geliştirilen Kovid-19 aşısı Carnivac-Kov’un tescillendiğini bildirmişti.

Kovid-19'a karşı etkili olan dünyanın tek tescilli hayvan aşısı Carnivac-Kov, Rusya Federal Devlet Hayvan Sağlığı Merkezi uzmanları tarafından geliştirildi. Şu anda aşılamadan sonra bağışıklığın korunma süresinin 6 ay olduğu tahmin ediliyor. Günlük üretim hacmi 10 bin doz olarak planlanan aşının seri üretiminin bu ay başlaması bekleniyor.

Sputnik'in konuya ilişkin sorularını yanıtlayan EMA'dan bir yetkili, "Şu anda, hayvanlar için geliştirilmiş başka herhangi bir koronavirüs aşısı, EMA tarafından değerlendirmeye alınmış değil" dedi.

Yetkili, "Hayvanlara yönelik koronavirüs aşısının geliştiricileri, AB’de kayıtlı iseler, AB tescil belgesi için başvuru yapabilirler. Ayrıca kalite, güvenlik ve etkinliklerinin AB standartlarında olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EMA yetkilisi, ilacın değerlendirme sürecinin en az 210 sürebileceğine dikkat çekerek, "120 gün, bazı durumlarda 180 gün sonra, geliştiricinin EMA'nın taleplerine yanıt hazırlaması için bir ara veriliyor. Bu ara, 210 günlük aşı değerlendirmesi süresine dahil değil ve bu nedenle süre uzayabiliyor" diye konuştu.

Daha önce, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, Rusya'nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısını 'çok önemli' bulduklarını belirtmiş ve bunun enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını açıklamıştı. Yunanistan, Polonya, Avusturya, ABD, Kanada ve Singapur'dan birçok şirket, Rusya'nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısına büyük ilgi göstermişti.

Özellikle Polonya'daki kürk yetiştiricileri, hastalığın çiftliklerdeki hayvanlar arasında yayılması ve insanlara bulaşma tehdidi nedeniyle milyonlarca hayvanı imha etmek zorunda kalmaları nedeniyle, hayvanlar için geliştirilen Carnivac-Kov aşısını büyük heyecanla karşılamıştı.