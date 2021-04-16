Çumakov Merkezi: KoviVak aşısının ilk partileri Rus bölgelerine gönderildi

Rus basınına konuşan İşmuhametov, 20 Şubat'ta tescil edilen ve Rusya'nın üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan KoviVak'ın üretimi ve dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşmuhametov, "Koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için Çumakov Merkezi'nde geliştirilen tam virion ile inaktive edilmiş KoviVak aşının ilk partileri dün gece geç saatlerde Rusya bölgelerine gönderildi. Aşımızı yavaş yavaş tüketicilere ulaştırmaya başlıyoruz" dedi.

İşmuhametov, 20 Şubat'ta Rusya’da onaylanan ve yılda yaklaşık 10 milyon doz üretilmesi planlanan KoviVak aşısının ilgili belgelerini sonbaharda Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunacaklarını kaydetti.

Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVaK aşısı, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ve Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona'dan sonra Rusya'da yaygın kullanım için onaylanan üçüncü Kovid-19 aşısı.