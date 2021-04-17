Filipinler, Rusya ile 10 milyon doz Sputnik V aşısının alımı için sözleşme imzaladı

Filipinli yetkililerin Rusya ile 10 milyon doz Sputnik V aşısıı alımı için sözleşme imzaladığı bildirildi.

Bloomberg'in Filipinler'deki aşılama kampanyasının başkanı Carlito Galvez’e dayandırarak verdiği habere göre, Filipinli yetkililer Rusya ile 10 milyon doz Sputnik V aşısının tedariki için sözleşme imzaladı.

Bloomberg'in haberinde, "Galvez, Filipin hükümetinin Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nden 10 milyon doz Sputnik V aşısının tedariki için sözleşme imzaladığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Filipinler basını, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V tedariki konusunu ele aldığı salı günkü görüşmede, 20 milyon doz aşı siparişi verdiğini yazdı.

İki liderin telefon görüşmesinin ardından Carlito Galvez, 20 milyon doz Sputnik V aşısının Filipinler'e dört ay içinde ulaşmasını beklediklerini ve ilgili sözleşmenin Gamaleya Araştırma Merkezi ile bu hafta imzalanacağını duyurmuştu.

Salı günü Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Duterte arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere, iki ülke arasında iş birliği konularının ele alındığı vurgulanmıştı.