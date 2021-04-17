İtalya'da Roma ile Milano arasında 'Kovid'siz' tren seferleri başladı

İtalya'da başkent Roma ile Milano kentleri arasında biniş için negatif PCR testi sonucu gerektiren 'Kovid'siz' yüksek hızlı tren seferleri başlatıldı.

Kentler arasında iki ayrı yüksek hızlı trenin sefer yapacağı ve yolcu kapasitesinin yüzde 50 ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Devlete bağlı Trenitalia'ya göre, trenlere binmeden önce negatif sonuçlu testler yolculara zorunlu kılınıyor ve testlerin, seyahatlerden sonraki 48 saat içinde de yapılması isteniyor.

Ayrıca yolcuların, her iki istasyonda da kalkış öncesinde Kovid-19 testi yaptırabilecekleri alanların olduğu ifade edildi.

Aşılanmış olanların trene binişine izin verilebilmesi için de bir sertifika sunması ya da bir test yaptırması gerekiyor.

Trenitalia, testi pozitif çıkanların bilet paralarının iade edileceğini bildirdi.

Söz konusu plan, geçen ay İtalyan Devlet Demiryolları Grubu tarafından açıklanmıştı.

İlk seferlerin Roma ile Milano arasında yapılacağı; daha sonra rotaların artırılaccağı ve yolcuların 'Floransa, Venedik, Napoli ve diğerleri gibi turistik yerlere tamamen güvenli bir şekilde seyahat etmelerine' izin verileceği açıklanmıştı.