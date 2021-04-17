Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşılarıyla kısırlaştırmanın hedeflenmiş olabileceğini öne süren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bill Gates olsun, bunların önde gelenleri olsun. 'Efendim kaynaklar yetmiyor', 'Gıda imkanı yetmiyor', su kaynağı yetmiyor' 'Onun için nüfus çok fazla, azaltmak lazım' diye zaten söylüyorlar. Pandemi azaltmasa bile yapılacak aşılarla birlikte böyle birşey yapılması mümkün olabilir. Allah göstermesin yani kısırlaştırıcı."

Erbakan, "Afrika’da pek çok bölgede bu biyolojik silahları kullandıklarını anlatıyor Amerikalı yazarlar ifade ediyorlar. Amerika'da nerede ve nasıl geliştirdikleri ve Afrika'da nerede nasıl suya kattıkları. Bu korona da daha gelişmiş versiyonu olabilir. Biz bunu ifade ettiğimiz zamanlarda İsrail ve İspanya basınında bu haber oldu. Biz dedik 'şüphelerimiz var. Çünkü bu korona sürec dünya siyonizmin planlarına hizmet ediyor. Hem nüfusun azaltması, sağlığın bozulması hem ekonominin çökertilmesi. Bütün ekonomiler çöktü" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir https://t.co/eUulqm1kby pic.twitter.com/CvRxBxqZxX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2021

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