ANSM: Fransa’da AstraZeneca aşısını yaptıran sekiz kişi hayatını kaybetti

ANSM’den yapılan açıklamaya göre Fransa’da sekiz kişi, AstraZeneca aşısını yaptırdıktan sonra meydana gelen kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetti.
8 Nisan itibarıyla Fransa’da AstraZaneca ile 2 milyon 720 binden fazla aşılama yapılmış durumda.
2 – 8 Nisan tarihleri arasında ise bu ülkede dokuz yeni ‘atipik tromboz lokalizasyonu’ ve iki ‘yaygın damar içi pıhtılaşması (YDP)’ vakası tespit edildi.
Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı başlatılan toplu aşılama kampanyasının başlangıcından bu yana toplam 23 kan pıhtılaşması vakası tespit edildi, bu vakaların sekizi ölümle sonuçlandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)