ANSM: Fransa’da AstraZeneca aşısını yaptıran sekiz kişi hayatını kaybetti

Fransa Ulusal Ecza ve Sağlık Ürünleri Ajansı'ndan (ANSM) yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısını yaptıran sekiz kişinin kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

ANSM’den yapılan açıklamaya göre Fransa’da sekiz kişi, AstraZeneca aşısını yaptırdıktan sonra meydana gelen kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetti.

8 Nisan itibarıyla Fransa’da AstraZaneca ile 2 milyon 720 binden fazla aşılama yapılmış durumda.

2 – 8 Nisan tarihleri arasında ise bu ülkede dokuz yeni ‘atipik tromboz lokalizasyonu’ ve iki ‘yaygın damar içi pıhtılaşması (YDP)’ vakası tespit edildi.

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı başlatılan toplu aşılama kampanyasının başlangıcından bu yana toplam 23 kan pıhtılaşması vakası tespit edildi, bu vakaların sekizi ölümle sonuçlandı.