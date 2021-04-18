Rusya'da, Türkiye'den geri dönüş uçuşları için kriz merkezi kuruldu

Rus federal hava taşımacılığı ajansı Rosaviatsiya, uçuşların bir süre için askıya alındığı Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesini organize etmesi için bir kriz merkezi kurdu.

Rosaviatsiya yetkilileri, uçuşların pandemi nedeniyle askıya alındığı bu dönemde Türkiye’de bulunup ülkelerine geri dönmek isteyen Rusya vatandaşlarının geri dönüşünü organize etmesi için bir kriz merkezi oluşturduklarını söyledi.

Söz konusu kriz merkezinin, yapılan geri dönüş uçuşlarının sayısı hususunda Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nı düzenli olarak bilgilendireceği belirtildi. Kriz merkezi ayrıca, Türkiye’den geri dönen ve geri dönüş için biletleri olan Rusya vatandaşlarının sayısı konusunda da sürekli bilgi akışı sağlayacak.

Daha önce Rusya hükümeti, vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran döneminde Türkiye uçuşlarını askıya almıştı. Bu bir buçuk aylık dönemde Rusya’ya dönüş için planlanmış uçuşu olan vatandaşların tahliyesi için düzenleme yapılacağı kaydedilmişti.