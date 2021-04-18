Gazeteci Şirin Payzın koronavirüse yakalandı

Gazeteci Şirin Payzın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şirin Payzın paylaşımında "Tekrar güleceğiz elbet. Test sonucum pozitif. Şimdiden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlara teşekkürler. Minnettarız. Bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.