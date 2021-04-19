Prof. Dr. Müftüoğlu: Yarından itibaren 'tam kapanma'ya yakın önlemler gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Müftüoğlu, "'Sınırlı kapanma’ önlemlerinin hemen ve acilen daha da sıkılaştırılması, en kısa zamanda hatta mümkünse hemen yarından itibaren çok daha sıkı ve ‘tam kapanma’ya yakın yeni önlemlerle desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü "Daha çok kapanalım" başlıklı yazısında, acilen çok daha sıkı, ‘tam kapanma’ya yakın önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Son birkaç gündür artan vaka sayılarına dikkat çeken Müftüoğlu "Ama kontrolü giderek zorlaşan vaka sayılarını gören her uzmanın aklında hep şu soru var: Acaba daha mı çok kapanmalıyız? Evet" diyerek, nedenlerini de şu şekilde açıkladı:

"Görünen ki alınan son bu son önlemler, vaka sayılarını azaltmaya yetmeyecek. Bu nedenle geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan ‘sınırlı kapanma’ önlemlerinin hemen ve acilen daha da sıkılaştırılması, en kısa zamanda hatta mümkünse hemen yarından itibaren çok daha sıkı ve ‘tam kapanma’ya yakın yeni önlemlerle desteklenmesi gerekiyor. Eğer bunu bir an önce yapmazsak özellikle sağlık sistemimizdeki sıkışma ve son günlerde çok daha net şekilde ortaya çıkan sağlık ordumuzdaki yorgunluk önemli bir sorun haline gelecektir."

Müftüoğlu "Lütfen daha fazla gecikmeyelim, 15 gün sonraki neticeleri beklemeyelim bir an önce harekete geçip mevcut önlemleri daha da sıkılaştırma yoluna girelim" önerisinde bulundu.