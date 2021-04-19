Yunanistan, Rus turistlere uyguladığı 'giriş' kotasını 26 Nisan'a kadar uzattı

Yunanistan, Kovid-19 testinin negatif olması ve otel turu olması şartıyla haftada 4 bin Rus turisti kabul etme uygulamasını 26 Nisan'a kadar uzatma kararını aldı.

Yunanistan hükümeti tarafından yayınlanan kararda, 'haftada en fazla 4 bin Rus vatandaşının' ülkeye girişine izin verme uygulamasının 26 Nisan'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kararda, Rus vatandaşlarının sadece hava ulaşımıyla ve sadece Atina, Selanik ve Kandiye havalimanlarında giriş yapabileceği kaydedildi.

Öte yandan Rus vatandaşlarının bir dizi koşula uymak zorunda olduğu bildirildi. Bunların başında negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi geliyor.

Ayrıca PLF (Passenger Locator Form) e-formunu doldurması gereken Rus turistler, geldikleri havalimanlarında da Kovid-19 testine tabi tutulabilir. Bu durumda turist, test sonucu açıklanana kadar otelin dışına çıkamayacak.

Bununla birlikte Rus turistler, 7 günlük zorunlu karantina uygulamasına da uymak zorunda. Yolcu daha kısa bir süre için geldiyse bu süre boyunca karantinada bulunacak. Gelen kişide Kovid-19 tespit edilmesi durumunda 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Daha önce Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Moskova ziyareti sırasında, Rus vatandaşlarına uygulanan kotanın 14 Mayıs'ta kalkacağını duyurmuştu.