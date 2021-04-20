Bilim Kurulu üyesi, aşı olup da koronavirüse yakalanan kişi sayısını açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, 15 milyon koronavirüs aşılamasında 2 bin 500 kişinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Bu kişilerden hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacının çok azken, 65 yaş üstündeki yoğun bakım ihtiyacı yüzde 10’ların altına düştü.

Aşılama başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın ciddi bir takip süreci başlattığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç'e konuşan Prof. Kultufan Turan, "Aşılama henüz 15 milyonken yapılan araştırmada, ilk ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişilerin durumlarına bakıldı. Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup, kendisini yeterince koruyamadığı için Covid-19’a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor" dedi.

'Aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim'

Aşı olup da virüs kapanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 kişi olduğunu ifade eden Bilim Kurulu üyesi, şöyle devam etti:

"Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce, hastalığın pik döneminde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18’lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10’ların altına indi. Sağlık çalışanlarında da durum benzer. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinde aşılama tamamlandığı için sonuçları çok net görebiliyoruz. Yani aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle aşılama çok hızlı ve etkili biçimde devam etmeli."

'Bizim için artık en önemli grup 20-65 yaş arası kişiler'

"Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz" diyen Prof. Kultufan Turan, şunları söyledi:

"Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bizim için artık en önemli grup 20-65 yaş arası kişiler. Çünkü hastaneye yatışlarda bu yaş grubunda artış var. Bulaşın önünü bir an önce almalıyız."