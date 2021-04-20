Merdiven altı üretilen maskelere dikkat: Virüsü hızla yayıyor

Merdiven altı üretimi yapılan ve tanesi 10 kuruştan satılan spunbond kumaştan üretilen maskelerin, koronavirüsten korumak yerine virüsü hızla yaydığı belirtildi. Meltblown kumaştan üretilen maskelerin kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Mask’ın Kurucusu Uğur Akkuş, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için kullanılan maskelere ilişkin uyarılarıda bulundu.

"Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve halen vakaların artarak devam ettiği bu dönemde, vatandaşımızın dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri kullandığı maskelerdir" diyen Akkuş, şunları söyledi:

"Koltukların arasına dikilen iç malzeme olarak kullanılan spunbond kumaşlardan üretilen maskeler ne yazık ki her yerde satılmakta. Bu maskeler virüsten korunmak yerine maalesef virüsü hızla yayıyor. Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri daha önce yaptık. USHAŞ ve DMO’ya da bu konuyla alakalı araştırma yapmalarını belirttik. Vatandaşımızın da bu konuya hassasiyet göstermesini temenni ediyoruz."

'Meltblown kumaştan üretilen maskeler, mikrobun geçiş yapmasına engel oluyor'

Dünyanın 16 ülkesine maske ihracatı gerçekleştirdiklerini ve Meltblown kumaştan üretilen maskeleri Avrupa ve ABD'ye ihraç ettiklerini ifade eden Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

"Meltblown kumaştan üretilen maskeler, mikrobun geçiş yapmasına engel oluyor. Filtreleme özelliği olan bu kumaştan elde edilen maskeler, el değmeden üretilerek, virüse karşı yüzde 90’a yakın bir oranda koruma sağlıyor. Avrupa’da İngiltere’nin kabul ettiği Type R I ve Type R II testlerinden başarıyla geçtik ve ABD’nin FDA onayı aldık. Çevre testleri, geçirmezlik testlerinden başarıyla geçerek ISO ve CE belgelerini aldık.

© AA 41 maske markası güvensiz çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydıyla ürünlere barkod kodu eklendiğini söyleyen Akkuş, bu ürünlerin hepsinin birer ÜTS barkod kodu olduğunu ve vatandaşın barkod kodu olmayan ürünleri almaması gerektiğini vurguladı.

Global Mask’ın sahip olduğu tüm belgelerin görsellerinin maske kutularında yer aldığını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

"ISO, CE, FDA belgelerimiz ile ÜTS barkod kodu kutularımızda mevcut durumda. Vatandaşımız maske alırken ÜTS barkod kodu olup olmamasına dikkat etmeli. Sağlık Bakanlığı kaydı olup olmadığı ya da ISO, CE belgelerine sahip olup olmadığı kutularda bulunuyor. Merdiven altı üretilen maskelerin hiçbirinde bu belgeler bulunmuyor."