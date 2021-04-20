Erzincan'da koronavirüs önlemleri: Alışverişe bir kişi gidecek, parklar kapatıldı, kurslar durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Erzincan'da denetimlere rağmen vaka sayıları düşmedi.

Erzincan, Sağlık Bakanlığı'nın illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen Koronavirüs güncel vaka sayılarını yayımladığı haritada 593,35 ile çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam etti. Bunun üzerine Valilik tarafından ek tedbirler alındı.

Valiliğinin sosyal medya üzerinden yayımlanan kararlar şu şekilde:

14 Nisan 2021 tarihli ve 04-04 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, muafiyetlerin kötüye kullanımı engelleyecek şekilde idari/adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1 kişinin içeriye kabul edilmesine. Koronavirüs (Kovid-19) Salgını İle Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce Alınan Tedbirlere İlişkin Kararlar (19.04.2021) pic.twitter.com/MKUF4AQ2IM — Erzincan Valiliği (@ervalilik) April 19, 2021 ​

Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14.00’ten iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca belirlenen saatlerde içeriye müşteri kabul edilmemesine.

Ramazan Bayramı sonuna kadar Cami Kebirde tüm cenaze namazlarının yasaklanmasına, cenaze namazlarının diğer camilerimizde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesine, İl Müftülüğünce bu hususlarda tüm tedbirlerin alınmasına.

İlimiz genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları vb. tüm yerlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar kapatılmasına ve uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilerek kullanımın engellemesine.

Erzincan Belediye Başkanlığınca işlek cadde, sokaklar, camiler vb. kalabalık yerlerde gerekli planlama yapılarak dezenfeksiyon çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmesine.

Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik yeni kursların açılmamasına, devam eden kurslardan bu hafta içerisinde (19-23 Nisan 2021) tarihleri arasında bitmekte olan kursların tamamlanmasına, bitirilemeyecek durumda olan kurslara ise yeni bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı alınıncaya kadar ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde mezunlara yönelik devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam etmesine.