Arjantin'de Sputnik V aşısının üretimine başlandı

RDIF'ten yapılan açıklamada, "RDIF ile eczacılık şirketi Laboratorios Richmond SACIF, Arjantin'de Sputnik V aşısının ilk partisinin üretimine başlandığını ilan ediyor" dedi.

RDIF, Arjantin'de tam kapsamlı üretimin haziranda başlayacağını kaydetti.

26 Şubat'ta Buenos Aires merkezli Richmond Laboratories'ten yapılan açıklamada Rus ve Arjantinli tarafların, Sputnik V aşısının üretimi konusunda bir belge imzaladığı duyurulmuştu.

Sputnik V'nin kullanımına onay veren ilk ülkeler arasında yer alan Arjantin'de Rus aşısı 23 Aralık'ta tescil edilmişti.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.