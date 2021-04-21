Rospotrebnadzor: EpiVakKorona aşısı, kronik hastalığı olanlar için uygun

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Yekaterinburg kentindeki Vektor Bilim Merkezi Başkanı Aleksandr Semenov, EpiVakKorona aşısının oldukça hafif olduğunu ve yaşlılar ile kronik hastalıkları olanlar için uygun olduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Aleksandr Semenov, Rusya’da geliştirilen ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona hakkında açıklamalarda bulundu.

EpiVakKorona aşısının romatoid, sistemik inflamatuar hastalıklar, diyabet ve diğer hastalıklardan muzdarip kişiler için uygun olduğunu belirten Semenov, “Bu gibi durumlarda, diğer aşı seçeneklerine kıyasla koruma oluşumunun daha hafif bir versiyonunu sunan peptit aşısı kullanmak daha iyidir” dedi.

Klinik deneylerin birinci ve ikinci aşamalarının sonuçlarına göre, EpiVakKorona ile aşılananların yüzde 90'ından fazlasında bağışıklık oluştuğuna dikkat çeken Semenov, “T-Helper 1 (hücresel bağışıklık ), T-Helper 2 (antikor oluşumu) tipinde bağışıklık tepkisinin değişmesinin zor olduğu kişilerde antikor oluşmayabilir” diye konuştu.

Semenov ayrıca, aşılara kötü tepki veren küçük bir grubun da olduğunu hatırlatarak “Bu gruba dahil olanların özellikle korunmaları gerekiyor. Ne kadar çok aşılama yapılırsa, savunmasız grupların korunması da o kadar kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.