Nepal’den Sputnik V’ye kullanım onayı

Nepal Sağlık Bakanlığı İlaç Yönetimi Bölümü’nün açıklamasında, “Bu, N.F. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji Ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin AO ‘Generium’ üretim birimi tarafından SARS-CoV-2 koronavirüs salgınını önlemek için üretilen ‘Gam-Kovid-Vak’ kombinasyon vektör aşısının (Sputnik V) acil kullanımı için şartlı izin verildiğine dair tüm ilgili taraflara bir bildirim” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus aşının 18 yaş üstü kişilere yapılacağı kaydedildi.