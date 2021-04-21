Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3 Mayıs'taki sınavların iptal edilip edilmeyeceği noktasında kritik bir açıklamada bulundu.
"Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor" diyen Bakan Selçuk, şunları söyledi:
- "3 Mayıstaki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.
- Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız."
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