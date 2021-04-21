Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3 Mayıs'taki sınavların iptal edilip edilmeyeceği noktasında kritik bir açıklamada bulundu.

"Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor" diyen Bakan Selçuk, şunları söyledi: