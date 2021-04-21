Rusya'da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 8 bin 271 oldu

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 271 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 727 bin 125’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 271 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 727 641 bin 125’e ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların en fazla başkent Moskova’da (1.988), St. Petersburg’da (693), Moskova bölgesinde (586), Rostov (234), Nijniy Novgorod (192) ve Samara (189) bölgelerinde saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada arıca bir önceki günkü 379 kişiye göre son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 399 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 106 bin 706’ya yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 9 bin 644 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 352 bin 873’e ulaştığını vurguladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) pazartesi günkü açıklamasında Rusya’daki Kovid-19 durumu stabil olarak değerlendirilmişti. Toplu aşılamanın aralık ayında başladığı Rusya’da nisan ortası itibarıyla aşılananların sayısı yaklaşık 7 milyon kişi (toplam nüfusun yüzde 4.8’i) oldu.